POL-Nordsaarland: Erfolgreiche Verkehrskontrollen in Wadern

Losheim am See (ots) - Am Montag, den 25.09.2023, um 14:22 Uhr, ereignete sich in Losheim am See in der Haagstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Leichtkraftrads leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw von dem Gelände der Aral-Tankstelle in die Haagstraße ein und missachtete den Vorrang des Unfallgegners. Der Fahrer des Leichtkraftrads leitete eine Gefahrenbremsung ...

mehr