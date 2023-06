Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schutz vor Gewalt gegen Kinder- Einladung zum Präventionstheaterstück "Ganz schön blöd" am 20. Juni, 19.30 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe

Lingen (ots)

Das Präventionstheaterstück "Ganz schön blöd!" ist am 20. und 21. Juni 2023 im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen zu sehen. Insgesamt viermal führt der Verein Zartbitter e.V. das Stück zum Thema sexueller Missbrauch und Gewalt in den digitalen Medien auf. Eingeladen zu den Vormittagsvorstellungen sind die Grundschülerinnen und Grundschüler in Lingen und dem südlichen Emsland. Die Anmeldung erfolgt über die Schulen. Mädchen und Jungen im Grundschulalter werden darin bestärkt, Grenzüberschreitungen der eigenen Intimsphäre wahrzunehmen und sich in komischen und belastenden Situationen Hilfe zu holen.

Eltern und alle weiteren Interessierte haben am Dienstag, 20. Juni, 19:30 Uhr die Gelegenheit, sich das Stück ebenfalls im Theater an der Wilhelmshöhe anzusehen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstalter im Rahmen des Projekts "Notinsel" ist der Präventionsrat der Stadt Lingen in Kooperation mit dem Fachdienst Jugendarbeit - Jugendschutz und dem Fachdienst Kultur der Stadt Lingen, das Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim, die Beratungsstelle LOGO und der Landkreis Emsland. Das Präventionstheater in Lingen ist im Rahmen des Projekts "Notinsel" entstanden, welches Kindern Zuflucht vor Gewalt und Gefahr in zahlreichen Geschäften bietet. Informationen zum Notinselprojekt finden Sie unter www.notinsel.de.

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch unter 0591-87-209 (Hiltrud Frese) oder unter 0591-91245-11 (Frank Wesendrup) zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell