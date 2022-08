Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl des Ortseingangsschildes in Zingst

Barth (ots)

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Zingst staunten am gestrigen Donnerstag (04.08.2022) nicht schlecht, als sie feststellten, dass das Ortseingangsschild "Zingst" auf der Kreisstraße 25 aus Richtung Barth kommend entwendet wurde.

Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, dem 03.08.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, dem 04.08.2022, 06:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die unbekannten Täter die Ortstafel abgeschraubt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Bereits im Jahr 2021 wurden in Zingst zwei Ortstafeln entwendet. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass es sich dabei um eine Straftat handelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Barth (Telefonnummer 038231-6720) oder jede andere Polizeidienststelle.

