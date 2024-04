Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto touchiert Jungen auf Fußgängerüberweg - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.04.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es auf einem Fußgängerüberweg in der Alte Basler Straße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Jungen auf Inlinern. Die Polizei sucht Zeugen! Der 10-jährige Junge hatte in Höhe eines Optikergeschäftes den Zebrastreifen auf seinen Inlinern überquert. Ein in Richtung Bahnhof fahrender Pkw touchierte den Jungen. Ohne nach dem Jungen zu sehen, entfernte sich der unbekannte Fahrer über die Bergseestraße. Es soll sich um einen weißen Pkw mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand blieb der Junge unverletzt. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0 oder über das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0).

