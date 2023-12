POL-ST: Ochtrup, Fensterscheibe eines Cafés eingeschlagen Täter greifen Zeugen an

Rheine (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (26.12.2023) gegen 17.30 Uhr in Rheine in ein Einfamilienhaus an der Tichelkampstraße Ecke Pappelstraße eingestiegen. Die Täter hebelten an der Rückseite des Hauses ein Fenster auf. In dem Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Ein Zeuge beobachtete eine dunkel ...

mehr