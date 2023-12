Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus Schmuck entwendet

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (26.12.2023) zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr in Emsdetten in ein Einfamilienhaus in der Liegnitzer Straße, zwischen Breslauer Straße und Eichendorffstraße, eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch die Haustüre Zugang zu dem Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und nahmen eine Kassette mit, in der Schmuck aufbewahrt worden war. Die Höhe des Sachadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/93 06 44 15.

