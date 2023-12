Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall, Fahrzeugführer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

An der Kreuzung Emsdettener Straße (L590) / Ostendorfer Straße (L559) hat sich am Freitagnachmittag (22.12.2023) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14:40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Kleintransporterfahrer die Ostendorfer Straße in Richtung Nordwalde. An der Kreuzung zur Emsdettener Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, ohne den vorfahrtsberechtigten Lkw, der die Emsdettener Straße in Richtung Borghorst befuhr, zu beachten. Im Kreuzungsbereich kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf stieß der Lkw gegen einen Pkw mit Anhänger, der von der Emsdettener Straße nach links auf die Ostendorfer Straße einbiegen wollte. Der 63-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber zum Universitätsklinikum Münster geflogen. Drei weitere Unfallbeteiligte (20, 32 und 70 Jahre) wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle ist zur Zeit gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell