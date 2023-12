Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Spenden aus dem Adventskonzert in Hörstel übergeben Der Weisse Ring freut sich über 1.465 Euro

Steinfurt (ots)

Jürgen Roscher als Leiter der Außenstelle Steinfurt zu Gast bei der Kreispolizei Am Donnerstagnachmittag (21.12.2023) hatte Landrat Dr. Martin Sommer kurz vor den Weihnachtsfeiertagen zu einem sehr erfreulichen Anlass ins Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Steinfurt geladen. Am Freitag (15.12.2023) trat das Landespolizeiorchester NRW auf Einladung der Kreispolizeibehörde in der Antoniuskirche in Hörstel auf. Unter der Schirmherrschaft des Landrates wurde ein Benefizkonzert zu Gunsten des Weissen Ringes veranstaltet. Nach den weihnachtlichen Klängen, wurden unter den Konzertgästen Spenden in Höhe von insgesamt 1.465 Euro gesammelt. Dieser Betrag konnte nun durch den Landrat Dr. Martin Sommer und den Abteilungsleiter Polizei Jörg Voigt übergeben werden. Der Leiter der Außenstelle Steinfurt des Weissen Ringes, Jürgen Roscher, nahm die Spende erfreut entgegen. Ein schönes Geschenk in der Weihnachtszeit. Das Geld kommt ausschließlich Menschen zugute, um die sich der Weisse Ring im Kreis Steinfurt kümmert. In einer sich anschließenden kleinen Feierstunde, berichtete Jürgen Roscher über die Arbeit des Weissen Ringes. Es war ein sehr interessanter Austausch, unter anderem über die Schicksale von Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Die Kreispolizeibehörde Steinfurt bedankt sich noch einmal herzlich bei allen Konzertgästen, die diese Spenden möglich gemacht haben.

