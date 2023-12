Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Unfall mit schwerverletztem Autofahrer Kollision auf der B70

Wettringen (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch (20.12.23) gegen 17.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine 60-jährige Autofahrerin aus Wettringen fuhr mit einem grauen Ford zunächst auf der B70 in Richtung Neuenkirchen. Auf Höhe K61 wollte sie links abbiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den 39-Jährigen aus Horstmar, der in einem grauen VW ebenfalls auf der B70 in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zur Kollision. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die 60-Jährige verletzte sich leicht und wurde ambulant versorgt. Die B70 musste für die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung im Unfallbereich in beiden Richtungen gesperrt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 50.000 Euro.

