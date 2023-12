Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus Bargeld und Schmuck gestohlen

Emsdetten (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.12.23) haben unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Perrediek aufgehebelt und sich so Zugang zum Haus verschafft. Die Tat ereignete sich zwischen 16.05 Uhr und 18.10 Uhr. Die Täter suchten im Haus nach Diebesgut und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Dann flohen sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Emsdetten unter 02572/9306-4415.

