Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach | Nachtrag zu "Sexualdelikt in Rheydt: Polizei fahndet mit Phantombild nach Verdächtigem": Tatverdächtiger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 14. Juli, gegen 23.55 Uhr einen 26-jährigen Tatverdächtigen für das Sexualdelikt zum Nachteil eines 15-jährigen Mädchens, das sich am Mittwoch, 12. Juli, an der Rückseite des Rheydter Hauptbahnhofes ereignet hatte, vorläufig festnehmen können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete eine Haftrichterin am Samstag, 15. Juli, Untersuchungshaft an.

Die Polizei hatte im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung seit dem frühen Freitagnachmittag mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen gesucht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5558605

Auf das Phantombild hin meldeten sich gleich mehrere Zeugen, die den 26-Jährigen mit Wohnsitz in Mönchengladbach erkannt hatten. Ermittlern gelang es, seinen Aufenthaltsort in Dinslaken ausfindig zu machen und den Tatverdächtigen dort vorläufig festzunehmen. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, auch wegen Delikten im Sexualbereich. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell