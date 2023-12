POL-ST: Westerkappeln, Autofahrerin schwer verletzt, Kollision mit Lieferwagen

Greven (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (20.12.) ist die Polizei zu drei Bränden in Greven gerufen worden. Gegen 01.35 Uhr wurde die Polizei über zwei Mülltonnenbrände im Bereich Amsivarierstraße / Sachsenstraße informiert. An der Amsivarierstraße stand in Höhe der Hausnummer 5 eine gelbe Tonne in Brand, an der Sachsenstraße 27 eine Bio-Mülltonne. Ein Zeuge ...

mehr