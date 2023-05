POL-MFR: (610) 78-jährige Renate D. aus Bad Windsheim vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Sowohl am vergangenen Samstag (20.05.2023) als auch am darauffolgenden Sonntag (21.05.2023) zeigte sich ein 38-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt in exhibitionistischer Art und Weise. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, meldeten Zeugen eine männliche Person, die in einem Gebüsch in der Brunnengasse liegen und ...

mehr