POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrerin beschädigt Fahrzeug bei Überholvorgang - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit ihrem Skoda befuhr am Montag, 15.04.2024 gegen 11.20 Uhr eine 53 Jahre alte Frau die Johann-Sutter-Straße in Richtung Gündenhausen. An der dortigen Kreuzung musst sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie kurz darauf nach rechts in die Straße einbog wurde sie von einer unbekannten Fahrradfahrerin von rechts überholt. Diese wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich die Radfahrerin. Am Skoda entstand Sachschaden an der Motorhaube in noch unbekannter Höhe. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: Sie war zwischen 65 und 70 Jahre alt, hatte braune schulterlange Haare, sprach mit einem ausländischen Akzent, war rund 160 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Sie trug eine beige Jacke, schwarze Schuhe und war auf einen mindfarbenen Fahrrad unterwegs. An diesem Fahrrad war vorne ein Metallkorb angebracht, quer über dem Lenker war ein weißer Schirm und die Einkaufstasche trug sie über der Schulter. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zur Radfahrerin machen können, sich zu melden.

md/tb

