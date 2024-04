Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger angefahren

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (30. März) gegen 00:30 Uhr auf der Bamenohler Straße ist ein 36-jähriger Fußgänger verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 65-jähriger Taxifahrer die Straße von Finnentrop in Richtung Bamenohl. In Höhe einer Ampelanlage wollte zeitgleich ein Fußgänger die Straße queren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 36-Jährigen. Daraufhin wurde der Fußgänger verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Verletzte alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Vorteste bestätigten den Verdacht. Der Fußgänger kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

