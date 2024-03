Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnung nach Zimmerbrand nicht mehr bewohnbar

Attendorn (ots)

Am 29.03.2024 gegen 16:00 Uhr kam es in Attendorn "Am Kehlberg" zu einem Zimmerbrand. Dieser konnte nach kurzer Zeit durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, die Wohnung war jedoch nicht mehr bewohnbar. Die betroffene Familie kam bei Bekannten unter. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell