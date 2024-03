Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (28.03.2024) kam es um 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hundemstraße in Altenhundem. Als ein 8-jähriger Junge hinter einem parkenden PKW auf die Fahrbahn trat, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Auto eines 58-Jährigen. Dieser hatte die Hundemstraße zuvor aus Richtung Kirchhundem kommend befahren. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Hundemstraße zeitweise komplett gesperrt.

