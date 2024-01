Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim, angebliche Waffe löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Hechtsheim (ots)

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen an Wohnanschriften in Mainz und Bodenheim, im Zusammenhang mit dem bereits veröffentlichten Polizeieinsatz, sind beendet.

Hinweise darauf, dass durch einen 15-jährigen an seiner Schule in Hechtsheim in einem Klassenraum eine Waffe vorgezeigt wurde, sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zwischenzeitlich stand im Raum, dass die vermeintliche Waffe an Mitschüler weitergeben wurde, was Maßnahmen an oben genannten Örtlichkeiten nach sich zog. Polizeiliche Ermittlungen und Befragungen hierzu dauern an.

Der verantwortliche Schüler konnte durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Ermittlungen hinsichtlich der angeblich gezeigten Waffe dauern an.

Auch gab es weiterhin keine Hinweise oder Handlungen die gegen Dritte gerichtet waren oder eine konkrete Gefährdung Dritter begründeten. Weitere Angaben zu Beteiligten, zu dem 15-Jährigen sowie zur Motivlage oder Hintergründen sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen und werden aufgrund des jugendlichen Alters der Beteiligten nicht veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell