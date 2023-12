Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Volltrunken mit Lastzug auf der Autobahn unterwegs (02.12.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Einen stark betrunkenen Lastwagenfahrer hat die Polizei am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn 81, Höhe Parkplatz Räthisgraben, aus dem Verkehr gezogen. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer einen in Fahrtrichtung Stuttgart in Schlangenlinien fahrenden Lastzug gemeldet hatten, konnte eine Polizeistreife den Laster kurz darauf auf dem Parkplatz Räthisgraben antreffen. Der 38-jährige Fahrer stand stark unter Alkoholeinfluss und hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Die Beamten nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein ab und brachten ihn für eine Alkoholbestimmung zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen ihn leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell