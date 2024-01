Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim, angebliche Waffe löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Hechtsheim (ots)

Im Laufe des Mittwochnachmittages kam es zu Einsatzmaßnahmen an der Integrierten Gesamtschule in Mainz- Hechtsheim, Maßnahmen an weiteren Objekten in Mainz und Bodenheim finden derzeit noch statt. Durch einen 15-jährigen Schüler der IGS soll im Klassenverbund eine Schusswaffe gezeigt worden sein. Mitschüler teilten den Sachverhalt der Schulleitung mit, die wiederum umgehend die Mainzer Polizei informierte.

Über das vermeintliche Zeigen der Waffe hinaus kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu keinen, gegen andere gerichtete Handlungen, der Schulbetrieb ist mittlerweile regulär beendet.

Der Verbleib der vermeintlichen Waffe und weitere Hintergründe sind derzeit Gegenstand umfangreicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell