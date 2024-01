POL-PPMZ: Mainz - Fahrer mit falschem Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Nierstein (ots) - Am 29.01.2024, um 16:20 Uhr, wurde im Bereich Nierstein am Rhein eine Wasserleiche durch einen Zeugen am Rheinufer festgestellt. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann. Der Leichnam wurde von der Wasserschutzpolizei geborgen. Nähere Umstände, insbesondere zur Todesursache und Identität, sind Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Mainz. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Polizeiführer vom Dienst Telefon: 06131/2162101 ...

mehr