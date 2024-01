POL-PPMZ: Mainz - mehrere Trunkenheitsfahrten in Mainz und Umgebung

Dienheim (ots) - Am 29. Januar 2024 ereignete sich um 08:30 Uhr ein tragischer Personenunfall an der Bahnstrecke in Dienheim. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein Güterzug einen 23-jährigen Mann, der entlang der Bahngleise gelaufen war. Die Sichtweite betrug zum Zeitpunkt des Unfalls mutmaßlich unter 50 ...

mehr