POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemeldung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Mainz: Tödlicher Personenunfall in Dienheim - Junger Mann von Güterzug erfasst

Am 29. Januar 2024 ereignete sich um 08:30 Uhr ein tragischer Personenunfall an der Bahnstrecke in Dienheim.

Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein Güterzug einen 23-jährigen Mann, der entlang der Bahngleise gelaufen war. Die Sichtweite betrug zum Zeitpunkt des Unfalls mutmaßlich unter 50 Metern aufgrund von Nebel. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein als er den Mann sah. Dennoch wurde dieser durch den Zug erfasst und erlitt hierdurch tödliche Verletzungen.

Der Triebfahrzeugführer wurde vor Ort seelsorgerisch betreut.

Die Bahnstrecke war von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr Uhr beidseitig gesperrt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache werden von Bundes- und Kriminalpolizei geführt. Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, Landespolizei Oppenheim, Kriminalpolizei Mainz, die Feuerwehren aus Oppenheim, Guntersblum und Nierstein sowie der Notarzt und Rettungsdienst aus Nierstein.

