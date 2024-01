Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bahnhofsvorplatz, Auseinandersetzung endet handgreiflich

Mainz-Bahnhofsvorplatz (ots)

Im Rahmen von Streitigkeiten auf dem Bahnhofsvorplatz kam es am Donnerstagabend gegen 20:17 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23- jährigen sowie 56-jährigen Mann, die sich mit Faustschlägen traktierten. Durch mehre Polizeistreifen der Stadtinspektionen wurde der Bahnhofsvorplatz aufgesucht und die Auseinandersetzung durch die Einsatzkräfte beendet. Aufgrund des weiterhin hohen Aggressionspotentials des nunmehr Beschuldigten 23-Jährigen, wurde dieser kurzzeitig in Polizeigewahrsam auf der Polizeiinspektion Mainz genommen, von wo er anschließend, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen werde konnte. Bei dem Einsatz am Donnerstagabend waren insgesamt 3 Streifenwagenbesatzungen der Mainzer Polizei im Einsatz. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnten beide Beteiligten ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell