POL-PPMZ: Nachtragsmeldung: Brand in Windesheim

Windesheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 06:25 Uhr kam es zum Brand eines freistehenden Einfamilienhauses in der Lindenstraße in Windesheim. Eine Person konnte das Haus selbstständig verlassen. Eine weitere Person konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Weitere Hintergründe zum Brandgeschehen, insbesondere zur Brandursache und der ...

