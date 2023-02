LPI-J: Zeugen nach politisch motivierter Beleidigung gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bereits am Montag kam es zu einem Brand an einem Kleidercontainer in Crossen an der Elster. Wie ein Zeuge am Dienstag mitteilte, hatten Unbekannte Gegenstände im Bereich der Einwurfklappe entzündet, sodass es zu Beschädigungen am Container kam. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

