FW-DO: Feuer in Hombruch

Dortmund (ots) - In Lanstrop ist es heute Nachmittag gegen 14:00 zu einem ausgedehnten Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Vermutlich hat sich heißes Fett in einer großen Pfanne entzündet. Anschließend sind die Flammen in die Dunstabzugshaube übergeschlagen und haben die Küche in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer mit einem Strahlrohr gelöscht werden. ...

mehr