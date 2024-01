Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz - Weisenau (ots)

Als ein Mainzer Paar gestern aus dem Urlaub zurückkam stellten sie fest, dass in ihr Einfamilienhaus in der Lorenz-Diehl-Straße eingebrochen wurde. Innerhalb der letzten zwei Wochen hat der oder die bislang unbekannten Täter versucht Türen zu dem Gebäude aufzuhebeln, was letztlich jedoch scheiterte.

Danach wurde eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen und das Innere des Gebäudes betreten und teilweise durchsucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Personen in der Umgebung gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell