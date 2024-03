POL-OE: Einbrecherpaar auf frischer Tat erwischt

Wenden (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (26.03.2024) um 19:45 Uhr auf der Kreuzbergstraße in Elben. Ein 24-jähriger Motorradfahrer hatte im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bei dem anschließenden Sturz wurden sowohl der Kradfahrer, als auch seine Sozia (21 Jahre) schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand nur leichter ...

