Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Siershahn - Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Siershahn (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, 22:25 Uhr, ereignete sich ein Beinaheunfall im Kreisverkehr der Bunzlauer Straße in Siershahn. Ein 33-jähriger Fahrer eines Fiat Punto fuhr, aus Mogendorf kommend, entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin erkannte dies rechtzeitig und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Der "Geisterfahrer" fand sodann, ohne einen Schaden verursacht zu haben, wieder auf seine Fahrspur und setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort. Die ausgebremste Fahrerin fuhr ihm jedoch hinterher, bis er letztlich in der Ortslage Siershahn anhielt. Durch das Hinzuziehen der Polizei aus Montabaur konnte der Verdacht der anwesenden Zeugen bestätigt werden, denn ein durch den Fiat-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest wies eine erhöhte Atemalkoholkonzentration auf. Diese, in Verbindungen mit den Feststellungen zu seinem Fahrverhalten, erhärteten den Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

