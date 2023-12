POL-PDMT: Westerburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Montabaur (ots) - Am Freitag, 15.12.2023, im Zeitraum zwischen 16:50 Uhr und 18:30 Uhr, wurden in der Schulstraße in Girod, auf dem Parkplatz der dortigen Turnhalle, beide Kennzeichenschilder eines PKW, schwarzer Opel Meriva, entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Montabaur entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: ...

mehr