Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Schweißgerät ***Zeugenaufruf***

Höhr-Grenzhausen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 12.12.2023 20:00 Uhr bis Mittwoch, 13:12.2023 08:30 Uhr wurde vom Gelände der IKKG Hochschule Koblenz in der Rheinstraße 80 in Höhr-Grenzhausen ein Schweißgerät der Marke Lorch entwendet. Das Gerät stand zuvor in einem Holzunterstand auf dem Hochschulgelände. Aufgrund der Größe und des Gewichts kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit einem Klein-Lkw oder Pkw mit Fahrzeuganhänger abtransportiert wurde. Personen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

