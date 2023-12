Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Wohnungseinbruch mit Täterfestnahme

Rennerod (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, gegen 17:38 Uhr wurde die Polizeiinspektion Westerburg über verdächtige Personen an einem Einfamilienhaus in der Weststraße in Rennerod informiert. Durch die zügig eintreffenden Beamten konnten zwei Täter in dem Wohnhaus festgestellt werden. Der Fluchtversuch eines 30-jährigen albanischen Staatsangehörigen konnte durch die Beamten vereitelt werden, dieser wurde sodann festgenommen. Der zweite Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, ob zu der relevanten Zeit verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich der flüchtigen Person oder möglichen Fluchtfahrzeugen gemacht wurden.

