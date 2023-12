Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nauort - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Fahrer flüchtig ***Zeugen gesucht***

Nauort (ots)

Am Freitag, 15.12.2023, gegen 18:10 Uhr, ereignete sich auf der L 306, Nauort in Richtung Stromberg, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Wenige Meter hinter dem Ortsausgang Nauort, in einer langgezogenen Linkskurve, touchierten sich die beiden fahrerseitig gelegenen Außenspiegel zweier sich begegnender PKW. Zumindest an dem Fahrzeug, welches in Richtung Stromberg fuhr, entstand Sachschaden. Die Polizei sucht denjenigen Verkehrsteilnehmer, welcher das Fahrzeug des zum Unfallzeitpunkt Gegenverkehrs führte. Nicht auszuschließen ist, dass er den Zusammenstoß nicht als solchen wahrnahm, weshalb er sich auch nach dem Schadensereignis vom Unfallort entfernte. Hinweise sind an die Polizei Montabaur, 026029226-0, oder die Polizweiwache Höhr-Grenzhausen, 026249402-0, zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell