Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Fahrerin soll Verkehrsteilnehmer gefährdet haben - Zeugen gesucht

Bad Krozingen/Heitersheim (ots)

Am 18.10.2023, gegen 12:00 Uhr, wurde dem Polizeirevier Müllheim durch einen Verkehrsteilnehmer ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf der B3 zwischen Bad Krozingen und Heitersheim gemeldet. Laut Zeugenaussagen versuchte die Fahrzeugführerin zunächst ohne Erfolg einen vor ihr fahrenden Lkw zu überholen. Hierbei musste ein entgegenkommender Pkw eine Notbremsung durchführen und in den Grünstreifen ausweichen. Im weiteren Verlauf versuchte die Fahrzeugführerin erneut den Lkw zu überholen und touchierte hierbei den Anhänger des Lkws. Dabei beschädigte sie ihren rechten Kotflügel stark, fuhr jedoch weiter in Richtung Heitersheim, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte die Fahrzeugführerin durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Müllheim festgestellt und angehalten werden.

Gesucht werden sowohl Zeugen der beschriebenen Fahrweise als auch Personen, welche durch das Fahrzeug gefährdet wurden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Beetle.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/TIM

