POL-KI: 240719.1 Kiel: Polizei ermittelt nach schwerem Raub

Am Mittwochabend habe ein 33-jähriger ein im Internet inseriertes Fahrzeug in Ellerbek kaufen wollen. Anstatt den Autoverkauf zu vollziehen, hätten die Anbieter des Fahrzeugs ihn, unter Vorhalt einer Schusswaffe, eines hohen fünfstelligen Bargeldbetrags beraubt und seien mit dem angebotenen PKW geflüchtet. Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der Geschädigte sei auf einer Verkaufsplattform auf einen Mercedes GLE aufmerksam geworden. Bei einem vergangenen Treffen, wenige Wochen zuvor, habe der 33-jährige bereits eine Probefahrt in dem schwarzen Mercedes mit bulgarischem Kennzeichen gemacht. Er habe sich Mittwochabend gegen 21:00 Uhr erneut mit dem Verkäufer und dessen Begleiter auf einem Parkplatz in Höhe Franziusallee / Tröndelweg getroffen, um den Kauf abzuwickeln. Sein 32-jähriger Bruder habe den Geschädigten begleitet. Beim Zählen des hohen fünfstelligen Bargeldbetrages, welchen dieser bei dem Treffen bei sich führte, habe der Verkäufer plötzlich eine Pistole gezogen und sie dem 33-jährigen Mann an die Schläfe gehalten. Er habe ihm den Umschlag mit dem Bargeld weggenommen. Die Täter seien mit dem Fahrzeug geflüchtet. Im Anschluss an die Tat hätten sich die beiden Geschädigten in Sicherheit gebracht und zeitlich verzögert die Polizei alarmiert, die im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug und die beiden Täter nicht mehr antreffen konnte.

Der Verkäufer soll laut Angaben der Geschädigten circa 175 cm groß und circa 55 Jahre alt sein. Er habe graumelierte, kurze Haare, eine kräftige Statur und zur Tatzeit eine blaue Jeanshose und eine Goldkette getragen. Der Begleiter des Verkäufers sei schlank gewesen und habe einen dunklen Teint gehabt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität der beiden Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 bei der Polizei zu melden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes ein.

