POL-GT: 20-Jähriger bedroht - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Drei Männer sprachen in der Nacht zu Freitag (10.02., 02.45 Uhr) einen 20-jährigen Mann auf der Hauptstraße in Höhe der Straße Dianalust an. Einer von ihnen hielt ein Messer in der Hand und hielt es den Angaben nach in Richtung des 20-Jährigen und forderte Geld. Der drohende Mann war zwischen 19 und 30 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und hatte der Beschreibung nach eine stämmige Figur.

Mit einer geringen Bargeldmenge als Beute gingen die Männer weiter.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh entgegen. Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0.

