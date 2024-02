Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sturmtief Wencke sorgte für mehrere Verkehrsunfälle im Kreisgebiet - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Das Sturmtief Wencke führte von gestern Abend bis zum heutigen Freitagmorgen (23. Februar) zu einigen Polizeieinsätzen. Unter dem Strich ist der Kreis Siegen-Wittgenstein aus polizeilicher Sicht glimpflich davongekommen.

Es gab allerdings mehrere Verkehrsunfälle durch umgestürzte Bäume.

Am Donnerstagabend stürzte gegen 19:25 Uhr ein Baum auf die Landstraße L 723. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt von Burbach in Richtung Lipper Höhe. Der Baum prallte gegen das Fahrzeug und zerstörte die Windschutzscheibe. Zudem bohrte sich ein Ast in das Fahrzeuginnere. Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht durch die Glassplitter verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Bereich der Landstraße L 553 kam es darüber hinaus zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen es bei Sachschäden blieb. Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr fuhren zwei Pkw auf der L 553 in Höhe des Raumländer Schieferbergwerks gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum. Ein Fahrzeug war derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Am frühen Freitagmorgen fuhr ein weiterer Pkw gegen einen größeren Ast, der auf der Straße zwischen Berghausen und Aue lag. Hierbei ist es nur zu einem geringen Sachschaden gekommen.

Bei einem Zugunglück am späten Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr unterstützten Einsatzfahrzeuge der Polizeiwachen Bad Berleburg und Bad Laasphe die Bundespolizei. Ein Personenzug prallte im Bereich Bad Laasphe - Amtshausen gegen einen auf den Gleisen liegenden Baum. Der Lokführer wurde hierbei leicht verletzt, die vier Fahrgäste blieben nach bisherigem Kenntnisstand unversehrt. Der Unfall wurde durch die Bundespolizei aufgenommen.

Darüber hinaus wurde die Polizei vier Mal wegen sonstiger Gefahrenstellen tätig.

