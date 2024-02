Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsstörungen in Siegen aufgrund mehrerer Versammlungen - Kurzfristige Sperrungen möglich - #polsiwi

Siegen (ots)

Am kommenden Samstag (24.02.2024) finden in der Siegener Innenstadt mehrere Versammlungen statt, die teilweise zu Verkehrsstörungen führen können.

Zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr gibt es eine Versammlung in Form einer Standkundgebung vor der City Galerie. Das Thema lautet "Massentierhaltung, Tierrechte, Speziesismus Aufklärung Vegane Lebensweise". Erwartet werden laut der Organisatoren zwischen fünf und zehn Teilnehmern.

Eine weitere angezeigte Veranstaltung trägt das Motto "Nie wieder bleibt jetzt! Gegen die AfD - für eine Gesellschaft der Vielen". Zwischen 16 und 17 Uhr soll es einen Aufzug geben, der am Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater startet. Über innerstädtische Straßen und den Bahnhof geht es wieder zurück zum Startpunkt, wo eine Abschlusskundgebung folgt. Der Veranstalter erwartet rund 500 Personen. Aufgrund der Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit ist mit einer höheren Teilnehmerzahl zu rechnen.

Für den Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr ist eine Versammlung unter dem Motto "2 Jahre Angriff auf die Ukraine" angezeigt worden, zu der bis zu 400 Personen erwartet werden. Die Veranstaltung startet auf dem Bertramsplatz und läuft anschließend in Form eines Aufzugs in Richtung des Marktplatzes in der Siegener Oberstadt.

Eine weitere Versammlung folgt ab 17:59 Uhr auf der Siegbrücke. Das Motto der Veranstaltung, die bis 21 Uhr andauern soll, lautet "Ein Licht in dunklen Tagen - Solidarität mit unseren Partnern im israelischen Emek Hefer". Der Anmelder erwartet hierbei rund 50 Teilnehmer.

Bei den Versammlungen mit Aufzug kann es zu kurzfristigen Sperrungen durch die Polizei in der Siegener Innenstadt kommen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf entsprechende Verzögerungen einzustellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell