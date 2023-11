Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Leitplanke beschädigt

Verursacher entfernt sich von Unfallstelle

Rheurdt (ots)

Am Donnerstag (23. November 2023) kam es gegen 18:30 Uhr an der B510 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde an der Zufahrt / Abfahrt in Richtung Sevelen eine Leitplanke beschädigt. Ein Zeuge, welcher gegen 18:30 Uhr die Straße befuhr, hatte einen schwarzen Pkw an der Unfallstelle gesehen, welcher durch vier bis fünf Personen wieder auf die Straße geschoben werden sollte. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen VW (Modell: Polo oder Fox) gehandelt haben. Die Personen sollen laut dem Zeugen alle dunkel gekleidet, männlich und im Alter zwischen 18 und 23 gewesen sein. Als der Zeuge die Straße wenig später wieder befuhr, hatte sich das Fahrzeug sowie die Personengruppe von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Aufgrund des Schadens an der Leitplanke geht die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Pkw im Frontbereich stark beschädigt sein muss.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell