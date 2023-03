LPI-EF: Radsätze im Wert von über 12.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots) - Polizei und Feuerwehr mussten am Wochenende in Erfurt wegen zwei Brandstiftungen ausrücken. Am Samstagabend geriet eine Papiermülltonne in der Johannesstraße in Brand. Die Tonne und mehrere Fensterscheiben eines nahegelegenen Gebäudes hielten den Flammen nicht stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Gestern Abend entfachte ein unbekannter Täter ein Feuer an der Styropordämmung der Hausfassade eines Neubaus im Alfred-Delp-Ring. Der ...

