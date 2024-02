Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Sachbeschädigungen durch Schmierereien - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In Freudenberg hat es am Wochenende mehrere Sachbeschädigungen gegeben. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (19.02.2024) waren unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße unterwegs.

Dort beschmierten sie zwei Fahrzeuge, einen Müllcontainer sowie zwei Verteilerkästen mit Graffiti. Bei Ermittlungen vor Ort fiel ein weiterer Tatort im Bereich der Kreuzung Oststraße / Siegener Straße auf. Dort ist ebenfalls ein Verteilerkasten beschmiert worden.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell