POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 10.02.2024

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 09.02.2024, um 22.20 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) in der Straße An den Graften in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem verletzten ...

