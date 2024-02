Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 08. Februar 2024, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bremerhaven mit einem Mercedes die Bahnhhofstraße in Richtung Oldenburger Straße. Beim Linksabbiegen in der Herbertstraße kollidierte er frontal mit dem Kleinwagen eines 24-jährigen Nordenhamers, der die Herbertstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr.

Der Nordenhamer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete am Unfallort aber auf eine medizinische Behandlung. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

