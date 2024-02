Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.02.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.02.2024, um 22.20 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) in der Straße An den Graften in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind (Radfahrer)

Am 09.02.2024, um 17.50 Uhr, befuhr ein 11-jähriger Junge (aus Delmenhorst) mit seinem Fahrrad den Radweg der Berliner Straße in Delmenhorst in Richtung stadteinwärts. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) befuhr die Berliner Straße in die gleiche Richtung. In der Einmündung Berliner Straße / Klosterdamm querte der Junge die Berliner Straße und übersah dabei den PKW der 24-jährigen Frau. Die PKW-Fahrerin wich noch seitlich aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

