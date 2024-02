Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 36-Jähriger klaut hochwertigen Pkw - Polizeifahndung war erfolgreich - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagabend (16. Februar) ist es in der Erzstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pkw gekommen. Dem Fahrzeugbesitzer fiel das Fehlen des Fahrzeuges erst am nächsten Tag auf. Bei der Durchsicht der Aufnahmen der vor Ort installierten Überwachungskamera ist ein Mann zu erkennen, der zunächst einen vor Ort befindlichen Motorroller von dem Gelände schob. Anschließend kam er wieder auf das Grundstück. Er stieg in einen vor Ort abgestellten Pkw ein. Kurz darauf verließ er diesen wieder. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Täter in dem Fahrzeug die Schlüssel zu einem angrenzenden Wohnhaus gefunden. Anschließend betrat er das betreffende Wohnhaus und gelangte dort ein einen weiteren Schlüsselbund. An diesem befanden sich unter anderem mehrere Fahrzeugschlüssel. Mithilfe eines Schlüssels entwendete er anschließend einen Pkw im Wert eines fünfstelligen Eurobereichs. Nach der erfolgten Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei am Samstagnachmittag kam der Täter abends erneut auf das Gelände. Offenbar hatte er vor, einen weiteren Pkw mit einem der entwendeten Schlüssel zu klauen. Der Geschädigte vom Vortag erblickte den Mann. Dieser floh ohne Fahrzeug vom Tatort.

Anhand der Videoaufnahmen konnten die eingesetzten Beamten den Täter als einen polizeibekannten 36-Jährigen identifizieren. Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verließ zunächst ohne Erfolg. Am Sonntagnachmittag suchten die Beamten der Polizeiwache Siegen weiter - dieses Mal mit Erfolg. Der 36-Jährige, der nach eigenem Bekunden derzeit keinen festen Wohnsitz hat, konnte im Bereich der Achenbacher Straße zu Fuß angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung des Mannes förderten die Beamten noch Reste von Betäubungsmitteln zu Tage. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Vernehmung räumte er den Fahrzeugdiebstahl ein. Der Pkw konnte an der angegebenen Abstellörtlichkeit aufgefunden und sichergestellt werden.

Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, Diebstahl aus Wohnungen sowie wegen Pkw-Diebstahls. Da er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird auch diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann war bereits im Visier der Ermittler, da er bei zwei Wohnungseinbrüchen sowie bei einem weiteren Pkw-Diebstahl, die sich in den zurückliegenden Wochen ereignet hatten, als Tatverdächtiger geführt wird. Der 36-Jährige wurde am Montagnachmittag (19. Februar) dem Haftrichter zugeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der 36-Jährige wurde in die JVA Attendorn gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell