Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Gestern Abend gegen 23:50 Uhr ist es in einer Spielothek in der Bahnhofsstraße in Celle zu einem Raub in einer Spielhalle gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein unbekannter maskierter Mann den Geschäftsraum und forderte die allein anwesende 28 Jahre alte Angestellte, das vorhandene Bargeld herauszugeben. Anschließend entfernte sich der Mann mit der erlangten Beute in unbekannte Richtung, das Opfer rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 180 cm großen Mann mit kräftiger Statur. Er war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Wer hat zu der angegebenen Zeit in dem Bereich Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05141-277-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell