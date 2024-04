Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Hundeattacke in Nienhagen gesucht

Celle (ots)

Bereits am 07.04.2023 in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr kam es auf dem Hundeplatz am Michelweg in Nienhagen zu einer Beißattacke, bei der ein Hund der Rasse Cane Corso einen Akita verletzt hat. Zuvor waren die Halter gemeinsam mit weiteren Hunden und deren Besitzer auf der Hundewiese. Zu dem Zeitpunkt waren keine Verhaltensauffälligkeiten feststellbar. Plötzlich hat sich nach Angaben des Geschädigten der silber-schwarze Cane Corso eines unbekannten Paares in den Hund des Geschädigten verbissen und diesen dabei an der Kehle sowie am Hinterlauf verletzt. Die Besitzer der Cane Corso versuchten, diesen mit Rufen zurückzuhalten, was aber nicht gelang. Im weiteren Verlauf soll es noch zu einer weiteren Beißattacke gegen einen kleineren weißen Hund gekommen sei, der dabei schwer verletzt worden sein soll. Die Halter des verursachenden Hundes, der vermutlich "Blacky" heißt, entfernten sich daraufhin samt Hund mit ihrem PKW zügig von der Hundewiese. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein dunkles Fahrzeug. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Halterin des schwer verletzten Hundes sowie die anderen anwesenden Hundehalterinnen und -halter werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell