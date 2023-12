Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben mutmaßlich in der Nacht zum Montag (04.12.2023) an der Straße Viehwasen einen Zigarettenautomat aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Diebe setzten dazu vermutlich einen Schweißbrenner ein. Im Laufe der Tatausführung wurde zusätzlich ein Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 7000 Euro. Der Wert des Stehlguts beträgt nach aktuellem Ermittlungsstand rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500, an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell