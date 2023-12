Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind von Freitag bis Montag (01.12. bis 04.12.2023) in ein Bürogebäude an der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Die Täter gelangten von 18.00 Uhr bis 07.00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise, in die Räumlichkeiten eines Bürokomplexes an der Theodor-Heuss-Straße, Ecke Willi-Bleicher-Straße. Dort durchwühlten sie einen Veranstaltungsraum und konsumierten offenbar Getränke aus mehreren Kisten im Wert von zirka 500 Euro. Zudem beschädigten sie Einrichtungsgegenstände und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell